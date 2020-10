EndSars Protest in Ibadan: Àwọn afẹ̀họ́núhàn EndSars tí gbogbo ọ̀nà tó wọ Ibadan pa

Akọroyin BBC Yoruba to wa ni ibi ifẹhọnuhan naa fi lede pe, gbogbo ọna to wa ni agbegbe Challenge, New Garage ati Tipper Garage ni awọn ọdọ to n sewọde, ti tipa patapata.