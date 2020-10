US election 2020: Olórí àwọn òṣìṣẹ́ Trump sọ pé ìjọba ilẹ̀ America kò le kápá coronavirus

Olori oṣiṣẹ Aarẹ ni White House, Mike Meadows lo kede ọrọ naa nigba to sọ pe abẹrẹ ajẹsara nikan nii ọna abayọ.

Ṣaaju ni oludije sipo aarẹ ninu ẹgbẹ oṣelu Democrat, Joe Biden ti sọ pe ẹgbẹ Republican ti n ṣafihan ijakulẹ ninu idibo naa to n bọ laipẹ.

Ko din ni 225,000 eeyan ilẹ Amẹrika to ti dagbere faye nitori arun Covid-19, eyi to jẹ iye eeyan to pọ ju lagbaye.