Ikire Tussle: Aráàlú gba Akire silẹ lọ́wọ́ àwọn ọ̀dọ́ tó fẹ́ ji gbé

Nigba to n fidi iṣẹlẹ yii mulẹ fun BBC Yoruba, agbenusọ fun Ileesẹ ọlọpaa ipinlẹ Osun, Yemisi Opalola ni ọpẹlọpẹ awọn araalu kan to raga bo ọba ọhun, ti ko jẹ káwọn ọdọ ji gbe lọ.

Iṣẹlẹ naa lo da jìnnìjìnnì bo awọn araalu naa, to si tun da omi alaafia ilu ru. Iroyin kan salaye pe, ó ti to ọdun mẹtadunlogoji ti laasigbo ti n waye lori ọrọ ọba ilu naa.

Ẹsun tàwọn ọdọ naa fi n kan ọba Falabi ni pe, o yi idajọ ile ẹjọ to ga julọ lorilẹ-ede yii po, eyi to wọgile ilana to yan ọba ọhun sipo lọdun 1993.Lọdun 2014 si ni ile ẹjọ to ga julọ nilẹ wa gbe idajọ kalẹ lati ẹnu adajọ agba ni Naijiria tẹlẹ, Walter Onnoghen pe ilana to gbe ọba Falabi de ipo bii Akire, ku díẹ̀ kaato.