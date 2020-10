Bode George sọ̀rọ̀ sókè lórí àwọn tó faragbọta lásìkò ìwọ́de EndSARS ní Lekki

Bode George ṣepade oniroyin ni ile rẹ to wa ni Ikoyi ipinlẹ eko nibi to ti sọ fun BBC Yoruba pe Asiwaju Bola Tinubu to jẹ agba ninu ẹgbẹ oṣelu APC kan n dibọn lasan ni ati pe ọrọ to sọ pe oun o gba nkankan nidii ibode Lekki ko ri bẹẹ.