Ali Must Go Protest: Àfikún owó oúnjẹ akẹ́kọ̀ọ́ ní Fáṣítì fa ẹ̀hónú tó mú ọ̀pọ̀ ẹ̀mí lọ

Okan lara awọn iṣẹlẹ ifẹhonuhan ọdọ to waye tipẹ tipẹ, to si jẹ Manigbagbe, ta maa ranti laelae ni ẹhonu awọn akẹkọọ to waye ni odun mejilelogoji sẹyin ti wọn pe ni 'Ali Must Go'.