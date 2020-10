France Attack: Ọga Ọlọpaa ìlú Nice ní adúnkookòmọ́ni ló gún àwọn èèyàn náà pa

Gẹgẹ bi ọga Ọlọpaa ilu Nice, Christian Estrosi ti wi, ikọlu awọn adunkookomọni ni iṣẹlẹ naa, to waye ninu ijọ aguda kan.

Estrosi ni diẹ lo ku ki wọn ge ori baba agba kan, to wa gbadura ja, ti wọn si yinbọn mọ afurasi kan, ki wọn to ti i mọle.

O ni eeyan meji ninu awọn to ku naa ni wọn kọlu ninu sọọsi, ọkùnrin ati obinrin kan ti wọn fi ọbẹ ya ọrun wọn.

Estrosi wa ṣe apejuwe iṣẹlẹ naa bii eyi to farapẹ ikọlu ti wọn ṣe si olukọ kan, Samuel Paty, ti wọn ge lori lẹba ile ẹkọ rẹ lẹyin ilu Paris nibẹrẹ osu yii.

Bi o tilẹ jẹ pe Ileesẹ ọlọpaa ko ti i daba ohun to le sokunfa ikọlu yii amọ iṣẹlẹ naa lo tẹle ẹhonu to waye lawọn orileede to jẹ ti musulumi.