James Bond: Gbajúgbajà òṣèré, Sean Connery tó ṣe fíìmù James Bond tí jáde láyé lẹ́ní ọdún 90

Oríṣun àwòrán, PA Media

Gbajugbaja oṣere, Sean Connery ti gbogbo eniyan mọ si James Bond gẹgẹ bi orukọ ere to ṣe ti jade laye ni ẹni aadọrun ọdun.

Oṣere Ilẹ Gẹẹsi naa ni o di ilumọọka nitori ipa to ko ninu fiimu James Bond to si kaakiri agbaye nitori ipa akọni to ko ninu ere naa.

Awọn ẹbi rẹ ni o sun ni ko ji mọ ni ile rẹ to wa ni Bahamas.

Amọ iroyin kan gbe e pe o ti n saarẹ fun igba diẹ sẹyin.

Ọpọlọpọ ọdun lo ti fi kopa ninu awọn fiimu to lamilaaka, to si ti gba ami ẹyẹ Oscar, ami ẹyẹ Bafta lẹẹmeji ati Ami ẹyẹ Golden Globe ni ẹẹmẹta.

Lara awọn fiimu to ti kopa ninu rẹ ni "Diamonds are Forever," ''Hunter for red'' , ''October'', ''Indiana Jones'' , ''Last Crusader'' ati ''Rock''.

Titit di oni ni awọn eniyan ṣi n ri gẹgẹ bi oṣere to datọ julọ lati se bii oṣere 007.

Oríṣun àwòrán, Getty Images

Ni ọdun 1988 ni o gba ami ẹyẹ Oscar gẹgẹ bi oṣere to jẹ oluranlọwọ pataki ninu fiimu '' The Untouchables'', to si se bi ọlọpaa ile Ireland nibẹ.

Ọdun 2000 ni Ọbabinrin Ilẹ Gẹẹsi fun un ni Ami Ẹ̀yẹ ''Knight'' ti aafin Holyrood Palace.