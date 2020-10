EndSars Protest: Wo awọn iroyin manigbagbe to waye ni ọsẹ yii

Ọpọlọpọ iroyin manigbagbe lo ti waye lọsẹ yii kaakiri orilẹede Naijiria, paapaa lori jagidijagan to waye lẹyin ifẹhọnuhan tako bii ọlọpaa ṣe n fi iya jẹ awọn eniyan ti o ba ti bọ si ọwọ wọn.

Lara awọn iṣẹlẹ to mi ilu titi to waye ni ọṣẹ yii naa ni bi minisita fun ọrọ ịṣẹ ati ibugbe, Fashola ṣe ṣọ wi pe ohun ri fidio bi iṣẹlẹ ipaniyan to waye ni Lekki toll gate ṣe ṣẹlẹ.