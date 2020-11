America election 2020: Ta a ni Joe Biden tó ń díje fún ipò aárẹ America

Bo tilẹ jẹ pe aarẹ America nigba kan, Barack Obama, sọ pe Biden, ni igbakeji aarẹ to dara ju ti America ti i ni, ẹnu n kun akọsilẹ nipa ogoji ọdun to fi jẹ oṣiṣẹ ijọba.

O tun ṣe e ṣe ko jẹ pe ibasepọ rẹ pẹlu Obama, to ma n pe e ni "arakunrin" mi, jẹ ọkan lara awọn nkan to mu ko ṣe itẹwọgba lọdọ àwọn oludibo to jẹ ọmọ Africa, to tun jẹ ọmọ ilẹ America bakan naa.