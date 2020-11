US Election 2020: Ṣé èsì ìdìbò Ààrẹ Amẹrika yóò jáde lálẹ́ ọjọ́ ìdìbò?

Fun apẹẹrẹ, ni ipinlẹ Michigan, nnkan bii miliọnu mẹta eeyan lo ṣeṣe ko dibo nipasẹ ileeṣẹ ifiweranṣẹ, ṣugbọn wọn ko ni bẹrẹ si ni ka ibo naa titi di ọjọ ibo gangan, to n tumọ si pe yoo to ọjọ diẹ si akoko naa ki wọ to ka ibo ọhun tan.