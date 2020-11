US Election 2020: Nígbà wo laó mọ èsì ìdìbò àti pé ṣé ó ṣeé figagbága?

Lẹyin ti idibo aarẹ ba ti pari nilẹ Amẹrika, o lee to ọpọlọpọ ọjọ koda o lee to ọsẹ melo kan lati wadii boya Donald Trump tabi Joe Biden lo jawe olubori.

Ninu idibo yii, ọgọọrọ awọn ọmọ Amẹrika ti n dibo nitori arun coronavirus eyi to tumọ si pe o ṣeeṣe ki idiwọ wa ninu kika ibo naa.

Alẹ ọjọ idibo ni wọn maa n saba kede eyi to si jẹ pe ti ọdun yii, ọjọ Isegun ọjọ kẹta oṣu kọkanla ọdun 2020.

Gbogbo kika ibo ko tii le pe tan lalẹ ọjọ idibo ṣugbọn dede ibo to to lati mọ ajaweolubori lo wa nibẹ.

Awọn ipinlẹ yii lee ṣe pataki to bẹẹ ti awọn oṣiṣẹ ajọ eleto idibo ti ni kika rẹ le to ọjọ melo kan.

Lawọn ipinlẹ to maa n duro de ọjọ idibo ki wọn to ka awọn idibo oni imeeli, o ṣeeṣe ko gbe aarẹ Trump tori ireti wa pe ọpọ ọmọ ẹgbẹ Republican yoo dibo lọlọdani lọjọ idibo.

Bi idibo ba ti tan, o ni ibudo kan ṣoṣo ti wọn yoo ko gbogbo ẹ lọ. Kete ti gbogbo ibo ati kika ba ti le bara mu, yoo bẹrẹ si ni farahan loju opo eyi to jẹ ti orilẹede gangan.

Ki ni yoo ṣẹlẹ to ba di pe wọn o gba esi idibo yii tọwọ tẹsẹ?

Ajakalẹ arun Covid-19 ti baba fọwọ fa iṣẹlẹ ti wọn n fi ofin idibo to le ni irinwo yanju ẹ dani lawọn ipinlẹ mẹrinlelogoji.

Lọdun 2000, oludije ẹgbẹ Democrat, Al Gore fidirẹmi ninu idibo aarẹ lẹyin eyi si ni gbọnmi si omi o to bẹ silẹ to le ni oṣu kan - ile ẹjọ giga julọ lo si pada dajọ ọhun to fi pada gbe lẹyin oludije ti ẹgbẹ Republic, George W Bush.