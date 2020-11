Ìjọba ìpínlẹ̀ Oyo: Oṣú mẹ́fà ni òṣìṣẹ́ ìjọba tó bá bímọ yóò máa lò nílé kó tó wọṣẹ́ padà- Seyi Makinde

Oṣu mẹfa ni oṣiṣẹ ijọba to ba bimọ yoo maa lo nile ki o to wọṣẹ pada-Kọmisọnna Oyo

Kọmisọnna to n moju to eto idasilẹ ati ikọni ọjọgbọn Daud Sangodoyin, lo sọ eyi di mimọ nilu Ibadan lasiko to n ba awọn akọroyin sọrọ lori abajade ipade igbimọ alasẹ ijọba ipinlẹ Oyo.