SWAT: Ìpínlẹ̀ Osun àti Nasarawa ni ẹ̀kọ́ ìgbáradì SWAT ti n wáyé

Àwọn aláṣẹ iléese ọlọ́pàá ṣe agbekale iko SWAT eyi to tumọ si Special Weapons and Tactics Unit ni ọjọ kẹtala oṣu kẹwa ọdun 2020 lati fi rọpoo ikọ SARS lẹyin ti wọn tu wọn ka pe ki wọn ma ṣiṣẹ mọ lasiko iwọde EndSARS jakejado Naijiria iyẹn Special Anti-robbery Squad.

Ọga agba patapata awọn ọlọpaa, Muhammed Adamu sọ pe awọn ọlọpaa SWAT yoo bẹrẹ ẹkọ igbaradi ni kete ti wọn ba ti kede akojọ wọn lọsẹ to n bọ.

Awọn ikọ naa lati ileeṣẹ ọlọpaa ẹkun Guusu-Ila Oorun ati ẹkun Guusu-Guusu yoo ṣe ẹkọ igbaradi tiwọn ni ile ẹkọ igbogun ti iwa idunkoko mọ ni to wa ni Nonwa-Tai, ipinlẹ Rivers.

Awọn to ba wa lati ẹkun ariwa ati Guusu-Iwọ Oorun yoo ṣe tiwọn ni ile ẹkọ ọlọpaa Mopol to wa ni Ende, Nasarawa ati ni ile ẹkọ awọn ọlọpaa to wa ni ilu Ila Oragun, ipinlẹ Osun.