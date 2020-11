Funke Akindele, Khabirat Kafidipe àti Samuel Olasehinde fi èwe ṣeré kí orí tó gbé wọn sókè

Kii ṣe diẹ ni awọn oṣere Yollywood Yoruba, to bẹrẹ ere ṣíṣe lati igba ti wọn ti wa ni ọmọde.

Bo tilẹ jẹ pe awọn kan ninu wọn ko fi isẹ tiata jẹun mọ, àwọn to ku mu ayipada wọ isẹ wọn, ti wọn si ti di gbajugbaja ju ti igba ewe wọn lọ.

Gbajugbaja oṣerebinrin Funke Akindele-Bello, bẹrẹ ere ṣíṣe nigba to wa ni ọdọ langba.

Ọdun 1998 lo bẹrẹ ere ṣíṣe, ninu ere onise kan, I need to know. O ko ipa Bisi, ro jẹ akẹkọọ ileewe girama, ti ori rẹ pe.