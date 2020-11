Afam Power Plant: Àwọn ọmọ Nàíjíríà fèsì sí ìjọba àpapọ̀ tó ta Afam Power Plant

Ijọba apapọ lorilẹede Naijiria ti ṣe ayẹyẹ ibuwọlu tita ileeṣẹ amunawa, Afam Power Plant ati Afam Three Fast fun ileeṣẹ aladani.

Igbakeji aarẹ orilẹede Naijiria, Yemi Osinbajo ati Alaga Ajọ to n risi ọrọ ileeṣẹ aladani(NCP) lo wa ni ibi ayẹyẹ naa ni Abuja.

Ileeṣẹ to n moju to ina ọba ni Naijiria naa ni naa ni ipinlẹ Rivers, lorilẹede Naijiria.

Loju opo Twitter, Tony Elumelu fi lede wi pe inu ohun dun lati buwọlu iwe adehun to fun awọn ni ipese ina ọba to to 1000MW.