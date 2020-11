Covid 19 Update: Àwọn orílẹ̀-èdè kan tún ti kéde kó nílé-ó-gbélé nítorí coronavirus

Orilẹ-ede Germany, lo kọkọ tun kede isede coronavirus nilẹ Europe, eyi to ti fa awuyewuye jakejado ilẹ naa.

Eeyan to le ni miliọnu mẹrindinlaadọta ni arun coronavirus ti ràn ni agbaye. Àwọn to fẹ ẹ to miliọnu kan ati ẹgbẹrun lọna igba lo si ti kú.