#ENDSARS: Ilé ẹjọ́ pàṣẹ́ fún CBN láti gbẹ́sẹ̀ lé àpò àsùnwọ̀n ogún èèyàn tó ṣágbátẹrù ìwọ́de

Ile ẹjọ giga ijọba apapọ nilu Abuja ti fi aṣẹ si i pe ki banki apapọ Naijiria, CBN, gbẹsẹ le apo aṣunwọn eeyan ogún to ṣe agbatẹru iwọde #ENDSARS titi di oṣu Kinni, ọdun 2021.

Oṣu to kọja ni iwọde #ENDSARS waye ni awọn ipinlẹ kan ni Naijiria, ati nilẹ okeere, eyi to mi ilẹ jakejado.

Iwọde naa ni ọpọlọpọ ọdọ ni Naijiria fi polongo fun fifi ofin de ẹka ileeṣẹ ọlọpaa to n gbogun ti iwa idigunjale, Special Anti-Robbery Squard, SARS.

Iwọde naa ti kọkọ n lọ ni irọwọ-rọsẹ, ko to o dipe awọn janduku ja a gba kaakiri awọn ipinlẹ to ti n waye.

Kini aṣẹ ile ẹjọ sọ lori apo asunwọn wọn?

Ile ẹjọ paṣẹ fun awọn banki pe ko gbọdọ si sisan owo wọle tabi gbigba owo jade ninu apo asunwọn ogun to wa ninu iwe ẹbẹ ti CBN kọ sile ẹjọ.

Ọgọsan ọjọ si ni awọn eeyan naa ko fi ni i ni anfaani si apo asunwọn wọn, titi CBN yoo fi pari iwadii ati ayẹwo to n ṣe.

Awọn banki bi i of Access, Fidelity, First Bank Nigeria, Guaranty Trust Bank, United Bank of Africa, ati Zenith, ni ile ẹjọ fi iwe aṣẹ ranṣẹ si i.