Àwọn ọmọ Nàìjíríà yarí lórí èròngbà ilé aṣòfin pé kí àjọ FRSC má a lo nkan ìjagun

Pupọ ninu awọn ọmọ Naijiria to sọrọ lori ayelujara lo n sọ pe o ṣe ni laanu pe awọn alaṣẹ n gbeero iru nkan bayii lasiko ti awuyewuye n waye lori iwakiwa ọpọ awọn oṣiṣẹ eleto aabo.

Lara awọn to tun sọrọ lori iroyin naa ni gbaju-gbaja agbohunsafẹfẹ nipinlẹ Eko, Gbemi Olateru.

O sọ pe "fi fun awọn oṣiṣẹ ajọ FRSC ni ibọn kii ṣe nkan to dara. Ki lo de ti a ni awọn oṣiṣẹ alaabo to pọ to bẹ ẹ? LASTMa wa, VIO naa? Ṣe wọn o le ko wọn papọ ni i?