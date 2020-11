EFCC: Ọkùnrin kan rí ẹ̀wọ̀n ọdún márùn ún he lórí ẹ̀sùn jìbìtì 668,000 náírà

Lara ẹsun mẹjọ ti wọn fi kan Isma'il ni pe o gba owo lọwọ ẹni to lu ni jibiti lọna aitọ lẹyin to dibọn fun gẹgẹ bi ẹlomiran.

Ṣugbọn nigba to n fesi, agbẹjọro ijọba, Habila Jonathan, pe ẹlẹrii mẹjọ lati fidi ẹjọ naa mulẹ, bakan naa lo tun pese awọn iwe to ṣafihan pe lootọ ni ọdaran naa wu iwa jibiti ọhun.

Nigba to n ṣedajọ rẹ, adajọ Bello Duwale ni ọdaran naa jẹbi gbogbo ẹsun mẹjọ ti wọn fi kan an.

Adajọ ọhun tun ni ki ọdaran naa da gbogbo owo to gba lọwọ ẹni to lu ni jibiti pada, o si fi kun pe iye ọdun to yẹ ko lo ninu ẹwọn yoo le sii to ba kọ lati ṣe bẹ.