Ginimbi Genius Kadungure: Àlàyé rèé lórí iye ìgbà tí wọn fẹ̀ṣùn jìbìtì lílù kan ọ̀dọ́mọdé olówó

Gbajugbaja ọdọmọde olowo ni Kadungure, to ku ninu ijamba ọkọ kan to waye l'orilẹ-ede Zimbabwe lọjọ Aiku lẹni ọdun mẹrindinlogoji.

O ni "ọrun re rẹ, ololufẹ ọkan mi. Ko si ẹnikẹni to le ni òye nkan to da wa pọ. Bẹẹni ko si ẹni to le rọpo rẹ."

Iroyin ti a ko si le fidi rẹ mulẹ sọ pe, Zodwa Mkandla lo se e eṣe ko jogun gbogbo dukia Ginimbi, "nitori ofin ile ẹjọ to so wọn pọ lasiko igbeyawo".

Bakan naa ni obinrin kan to jẹ ọmọ orilẹ-ede Mozambique, Alichia Adams naa wa lara awọn to lugbadi iku ojiji pẹlu Ginimbi ninu ọkọ naa.

Ibatan Lucky to ba awọn oniroyin sọrọ ni, "ere asapajude ni Ginimbi n sa, to si jẹ pe lasiko to n gbiyanju lati sare kọja ọkọ mẹta to wa niwaju, ni ọkọ kan deede duro laarin ọna, ti ọkọ Roll Royce Ginimbi si kọlu.