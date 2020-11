Family Planning: Obìnrin 200 gbé ìléeṣẹ́ tó ń ṣètò ìfètòsọ́mọbíbí lọ ilé ẹjọ́

Awọn agbẹjọro to n soju obinrin to le ni igba ti bẹrẹ igbẹjọ tako ileeṣẹ to n pese ohun elo ifetosọmọbibi ni Ilẹ Gẹẹsi.