Pigeon: Wo ìdí tí wọ́n fi ta ẹyẹlé kan ṣoṣo ní ₦724,000,000

Amọ, ẹyẹle kan ree ti orukọ rẹ n jẹ New Kim, miliọnu 724,375,000 ni wọn ta ẹyẹle naa.

Kinni idi abajọ ti ẹyẹle ṣe wọn to bẹẹ?

Ara ọtọ ni ti ẹyẹle New Kim to wa lati orilẹ-ede Belgium nitori o maa n dije ninu ere sisa.

Ẹnikan to wa lati China lo ra ẹyẹle New Kim to jẹ abo ti ko si ju ọdun meji lọ.