EndSARS: Iya Eremosele Adene fọnmú lórí àtímọ́lé ọgbọ̀n ọjọ́ tí wọ́n fún ọmọ rẹ

Iya to bi ọkan lara awọn oluponlongo iwọde EndSARS to waye laipẹ yii ni ipinlẹ Eko, Eromosele Adene to wa latimọle ọlọpaa bayii ti faake kọri nile ẹjọ.