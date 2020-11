Seun Egbegbe: Ipò wo ni Seun Egbegbe, Olóòtú eré wà báyìí lẹ́wọ̀n?

Ile ẹjọ giga apapọ kan nilu Eko ti fidi ọrọ mulẹ pe lootọ ni olootu ere sinima to tun jẹ gbajumọ nilu Eko, Olajide Kareem ni ẹjọ lati jẹ lori ẹsun tawọn ọlọpaa fi kan an.

Kareem ti gbogbo eeyan mọ si Seun Egbegbe loun ati awọn akẹgbẹ kan n jẹjọ niwaju adajo Oluremi Oguntoyinbo to fọwọ rọ ẹjọ ti wọn gbe wa pe awọn ọlọpaa ko lẹtọ lati fẹsun kan wọn.

Gẹgẹ bi awọn ọlọpaa se sọ, awọn olujẹjọ naa lu o kere tan awọn ọgbọn eeyan to n se pasiparọ owo Bureau De Change ni gbajuẹ owo iyebiye laarin ọdun 2015 si 2017.

Agbẹjọro to lewaju ninu ifẹsun kan wọn yi Innocent Anyigor ni Egbegbe ati awọn ikọ rẹ lu awọn oni Bureau de Change ni gbajuẹ N39, 098,100, $90,000 ati £12,550 laarin ọdun meji taa n wi yi.

Anyigor ni iwa ti wọn hu yi lodi si abala kẹjọ ofin ilẹ Naijiria ọdun 2006 eyi to nise pẹlu iwa gbajuẹ ati awọn ẹsẹ mi to farajọ to si se pe ofin yi la ijiya kalẹ fun ẹni ba tasẹ agẹrẹ sofin.