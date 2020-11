Lagos-Ibadan: Ìjọba àpapọ̀ pàṣẹ pé kí gbogbo ọkọ̀ agbépo kúrò ní òpòpónà márosẹ̀ Eko si Ibadan- Fasola

Babatunde Raji Fasola to jẹ minista fun ọrọ iṣẹ ati ile gbigbe ni Naijiria ati gomina ipinlẹ Ogun, Dapọ Abiodun ni wọn jọ kọwọrin lọ si opopona marosẹ Eko si Ibadan.

Nibi abẹwo ti Babatunde Fasola ṣe yii lo ti paṣẹ pe o to gẹẹ fun awọn ọkọ agbepo ati ọkọ akẹru to n duro si opopona marosẹ yii ni eyi to n fa sunkẹrẹ-fakẹrẹ ọkọ.