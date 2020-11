CAF President: Wọ́n ti fòfin ọdún márùn ún de Aàrẹ̀ CAF, Ahmad Ahmad

Ajọ to n mojuto ọrọ ere bọọlu ni agbaye ti fofin ọdun marun un de aarẹ ajọ to n ri si ọrọ ere bọọlu nilẹ Adulawọ.

Ogbeni Ahmad ni FIFA kede fifi ofin ọlọdun marun un de yii ni wọn tun ni ko san owo itanran $200, 000 to jẹ ẹgbẹrun lọna igba owo dọla ilẹ okeere.

O seese fun aarẹ CAF naa lati pe ẹjọ kotẹmilọrun si idajọ yii nile ẹjọ to wa fun igbẹjọ awọn elere bọọlu ati ere idaraya iyẹn: Court of Arbitration for Sport (CAS) laarin ọgọta ọjọ si asiko yii.