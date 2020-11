ENDSARS Tribunal: ọlọ́pàá àti olùjẹ́rìí tó gbá létí lẹ́ẹ̀mẹẹ̀rin pàdé níwájú ìgbìmọ̀,ariwo sọ!

O fẹ jọ ere sinima agbelewo lasiko ti olujẹri kan niwaju igbimọ to n gbẹjọ lori iwa ipa awọn ikọ ọlọpaa SARS ṣadede kọju si ọlọpaa kan to si ni o gba oun leti lẹmẹẹrin.

Ọlọpaa taa n wi yi wa lara awọn to tẹle awọn to n ṣoju ọlọpaa wa si ibi igbẹjọ igbimọ naa nilu Eko.

Abunike to loun ni ọmọ marun ṣalaye ninu ijẹri rẹ pe awọn ọlọpaa SARS fi oun si atimọle fọjọ mẹtadinlaadọta ni ọfisi wọn to wa ni Ikeja lai gbe oun lọ si ile ẹjọ.

O ni ''Lọdun to kọja, agbẹjọro ọlọpaa to joko lati gbẹjọ mi loni fọ mi leti lẹẹmẹẹrin ni ile iṣẹ ọlọpaa ọtẹlẹmuyẹ SCIID to wa ni Panti. O si ni bi mo ba to bẹ, ki n gba temi pada''