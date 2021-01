Vitamin D and your body: Èròjà Fáítámì D ṣe pàtàkì fún ara nípa dídáàbò bo àgọ́ ara

O ni ooru to ba n ti ara nnkan gbogbo to ba n mu ooru ina jade lo lee fun eeyan ni eroja naa

Iwadii miran to tun waye laipẹ yii tun fidirẹ mulẹ pe ọpọ aisan to so rọ mọ ajakalẹ arun koronafairọọsi (Coronavirus) lo waye tori aisi alekun eroja vitamin D to kun iwọn lara.