Adebola Ademilua: Àìrísẹ́ ṣè lẹ́yìn ìwé kíkà ló sọ mi dí ìyá onírú, mo dúpẹ́ tèmi

Adebola Ademilua ni akẹkọgboye imọ ijinlẹ sayẹnsi to sọ iru ṣiṣe di iṣẹ oojọ rẹ to fi n pa owo wọle.

Lọdun 2016 ni Adebola, iya Adigun oniru bẹrẹ iṣẹ yii ṣugbọn o dupẹ pe oun ti di ẹni to n ko iru ranṣẹ si awọn ilu oyinbo bayii.

Koda, o ni oṣiṣẹ to to mejila to n ba oun ṣiṣẹ iru bayii.