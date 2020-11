Nigeria government: Àpò òfìfo ni a bá nígbà tí a gbàjọba lọ́dún 2015, ṣùgbọ́n a ti ṣiṣẹ́ ribiribi- Ahmed Lawan

Nigba to n sọrọ ni ọọfisi ẹgbẹ naa niluu Abuja, Aarẹ ile igbimọ asofin agba, Ahmad Lawan sọ pe apo ofo ni ijọba ana, labẹ Ọmọwe Goodluck Ebele Jonathan fi silẹ fun ijọba to wa lode.

Aarẹ ile aṣofin naa sọ pe ti eeyan ba ri adari to ni ọpọlọ pipe to si ni ifẹ awọn eeeyan rẹ lọkan, ohun kan to ku to yẹ ki iru ẹni bẹẹ ṣe ni pe ko fi ọwọ sowọpọ pẹlu rẹ lati ṣiṣẹ.