Wo bí ilé ìwòsàn LUTH ṣe ń gba owó ibùsùn lọ́wọ́ àwọn aláìsàn, tí àwọn míràn sì ń sun ìta

LUTH bed space: "Ìta gbangba ni àwọn aláìsàn kan ń sùn ní LUTH"

Awọn eeyan kan ti fẹsun kan ile iwosan ijọba apapọ to wa ni ilu Eko, LUTH, pe o n gba owo lọwọ awọn ẹbi alaisan ko to fun wọn ni aaye lati sun nile iwosan naa tabi ki wọn sun ni ita gbangba.

Ẹsun yii lo n waye lẹyin ti fidio kan jade lori ayelujara, eyii to n ṣafihan bi awọn ẹbi awọn alaisan to wa nile iwosan ọhun ṣe n sun ita gbangba.

Adari igbimọ to n ṣakoso ile iwosan naa, Ọjọgbọn Wasiu Adeyemo sọ fun BBC pe, ofin wa nilẹ ni LUTH, eyii ti ko fi aaye gba ẹbi awọn alaisan lati sun pẹlu ẹbi wọn ninu ile iwosan ọhun.

Oríṣun àwòrán, @others

Nigba ti BBC ṣabẹwo sile iwosan ọhun, a foju ganni awọn obinrin to ṣẹṣẹ bi ọmọ tuntun ati ẹbi wọn ti ẉon sun ni ita gbangba.

Iya kan to ni ọmọ tuntun lọwọ sọ fun akọroyin BBC pe: "wọn ko gba mi laaye lati sun pẹlu ọmọ mi,

Ẹlomiran ti ko fẹ ki a fi oruko oun lede sọ pe awọn oṣiṣẹ LUTH ko gbogbo ibusun to wa ninu ile iwosan to yẹ ki wọn sun kuro.

Akọroyin BBC to kan si ile iwosan naa ni oun foju gan ni awọn iya ọlọmọ ati ẹbi wọn ti wọn n mura lati sun ni ita gbangba lati nnkan bi aago mẹjọ alẹ.

Iwadii BBC fihan pe, ile iwosan naa ni awọn iyara ti awọn alaisan to ba lowo lọwọ le e wọ si pẹlu ẹbi wọn.

Lara awọn iwe ti akọroyin BBC foju kan ṣafihan pe awọn alaisan kan le san iye owo to to #300,000 si #750,000 naira ki awọn ati ẹbi wọn le ri aaye ni iyara ti wọn ya sọtọ, nibi ti wọn yoo ti gba itọju to peye.