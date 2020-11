Omotara: Mo kábamọ ìwà tí mo hù sí ọmọ alágbe tó ń tọrọ lọwọ mi nínú ọkọ

Gbajugbaja ori ayelujara nni ti iroyin tan ka pe o huwa aidaa nipa fifi ọti ẹlẹrindodo la ọmọ alagbe kan loju, Omotara ti ba BBC sọrọ pe oun ko ro o bi awọn eeyan ṣe ri ohun to ṣẹlẹ.

"Ohun to ṣẹlẹ gan ni pe mo wa ninu sunkẹrẹfakẹrẹ ọkọ loju popo pẹlu ọrẹ mi, ere lasan ni mo kan n fi ṣe tori mo maa n ṣere gan".

Motara ni ni ti awọn to n sọ pe oun n rẹrin, kii ṣe ọmọ naa loun n fi rẹrin bi ko ṣe iya kan to n taja to n wo oun "pe ki lo n ṣe anti yii".