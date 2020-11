National Grid: Ẹ̀yin Oníbàárà wa ọ̀wọ́n, ẹ má mikàn, a ti ń dá gbogbo iná yín padà - TCN

Ileeṣẹ to n ri si pinpin ina ọba jakejado Naijiria, TCN ti rawọ ẹbẹ sawọn ọmọ Naijiria fun itakun ina to ja kaakiri orilẹede Naijiria lọjọ Aiku eyi to sọ gbogbo ọmọ Naijiria sinu okunkun birimu.