General Adeniyi video: Iléeṣẹ́ ológun rẹ ipò ọ̀gágun Olusegun Adeniyi sílẹ̀ lẹ́yìn tó jẹ̀bi títú àṣírí kùdiẹ-kudiẹ rẹ̀ lórí ayélujára

Ileeṣẹ ologun ṣe idajọ Adeniyi lẹyin oṣu mẹjọ ti fidio naa lu sori ayelujara, nibi to ti sọrọ pe awọn ọmọ ogun to wa lẹyin oun ko ni irinṣẹ to to lati kọju ija si awọn ẹgbẹgun Boko Haram.