Katsina: Obìnrin olówònààbí ta ọmọ rẹ̀ tuntun jòjòlò ní N300,000

Ọwọ sinku ọlọpaa ti tẹ obinrin olowo naabi to ta ọmọ oṣu mẹrin fun iye owo to to ẹgbẹrun lọna ọọdunrun.

Ileeṣẹ ọlọpaa ni ọwọ awọn tẹ Zainab Justina Adamu to jẹ ẹni ọdun marundinlọgbọn to gbimọ pọ pẹlu ọrẹ rẹ Ruth Kenneth lati ta ọmọ rẹ jojolo.

Bakan naa ni ileeṣẹ ọlọpaa ni awọn ri iye to to ẹgbẹrun lọna marundinlaadosan to jẹ owo to ṣẹku lara owo ti wọn gba lẹyin ti wọn ta ọmọ naa.