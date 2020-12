UK immigration rules: Báyìi ni ìlànà tuntun lórí gbígba físà UK lẹyìn Brexit ṣe kàn ọ́

Lati ọjọ Iṣẹgun, gbogbo awọn ara ilẹ okeere to n ṣiṣẹ ni UK to fi mọ awọn ọmọ ilẹ ajọ EU gbọdọ bẹrẹ si ni f'orukọ silẹ lori ayelujara lati gba fisa ilẹ UK.

Owo pọn-un to to £610 si £1,408 lawọn eeyan yoo maa lo lati f'orukọ silẹ fun fisa lati ṣiṣẹ ni UK, wọn sì gbọdọ ni owona to to lati tọju ara wọn.