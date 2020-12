Olufon of Ifon: Ọwọ́ àwọn òṣìṣẹ́ alààbò tẹ àwọn afurasí tó pa Oba Israel Adeusi ní ìpínlẹ̀ Ondo

Oríṣun àwòrán, The Newstrack

Ọsẹ to kọja ni awọn afurasi ajinigbe naa pa Ọba Adeusi ni Elegbaka, lasiko to n pada si ilu rẹ lẹyin ipade igbimọ lọba lọba to lọ fun niluu Akure.