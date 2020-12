Ogun Assembly: Ilé ìgbọ̀nsẹ̀ kan ṣoṣo ni aṣòfin mẹ́rin ń pín lò!

Oríṣun àwòrán, Ogun State House of Assembly

Oluomo sọ eyi ni igba diẹ ṣaaju ki gomina ipinlẹ Ogun, Dapo Abiodun to gbe aba eto isuna ọdun 2021 siwaju ile ni ile igbimọ aṣofin wọn to wa ni Oke-Mosan, Abeokuta.

Iroyin sọ pe Oluomo ti sọ ọ̀rọ̀ yii lati ọdun to kọja lasiko ti gomina n gbe aba eto isuna ti ọdun yii siwaju ile ẹjọ.

Iroyin tun sọ pe nigba to ka a lara wipe gomina o naani ọrọ ohun amayerọrun yii lẹyin ọdun kan, ṣe lo tun yi ohun rẹ soke to tẹnu mọ ọ pe bi nkan amayerọrun nile aṣofin ṣe n di akurẹtẹ nilo amojuto gidi.

O ni "ẹ jẹ ki n fi ye bayii pe yatọ fun adari ati igbakeji adari, ko tun si ọmọ ile kankan to ni ibi igbalejo tiwọn ka ma wa sọ ọfiisi".

O fi kun un pe koda wọn koi tii san awọn owo ajẹmọnu kọọkan to yẹ ki wọn san fun awọn aṣofin.

Adari ile tun ṣalaye wipe awọn aṣofin o ribi dawọle awọn iṣẹ akanṣe to ṣe gboogi pẹlu bi ọdun yii ṣe n lọ sopin tori owo ti ko jade.

O sọ fun gomina Abiodun pe ko "fọwọ si pipese oriṣiriṣi owo ajẹmọnu ti wọn n jẹ awọn aṣofin ati awọn oṣiṣẹ wọn to fi mọ owo fun aga, owo asiko isinmi lẹnu iṣẹ ati owo aṣọ".

Nigba ti o fesi, Abiodun gba wipe lootọ ni adari ile sọ ọrọ yii lọdun to kọja o si ṣeleri pe ijọba oun yoo moju to ọrọ yii lọdun to m bọ.