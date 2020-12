Genevieve Nnaji: Ìbálòpọ̀ pẹlú ọ̀rẹ́kùnrin kọ́ ni ìfẹ́, bẹ́ẹ̀ ni ìfẹ́ kìí ṣe ìbálòpọ̀

Genevieve woye pe "ẹni to ni Ibalopọ pẹlu rẹ le ma nifẹ rẹ, bakan naa ẹni to ni ifẹ rẹ denu le ma ni Ibalopọ pẹlu rẹ."

"Ẹyin obinrin ẹ ronu o, ọkunrin to korira rẹ le ba ọ sun," Genevieve kilọ.

O ni ofuutu fẹẹtẹ lasan ni erongba awọn obinrin kan to gbagbọ pe awọn le fi nini ibalopọ pẹlu ọkunrin mu un mọlẹ lati fẹ wọn gẹgẹ bi aya.

Genevieve sọ pe "ọkunrin to ba ni ki o fi ìfẹ hàn s'oun nipa Ibalopọ n lo ẹ ni, yóò ja ẹ ju silẹ to ba ti ri ẹlomiran to gbadun Ibalopọ pẹlu rẹ ju ẹ lọ."