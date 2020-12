Adolf Hitler: Kíni ẹ̀yin rántí tàbí mọ̀ nípa Adolf Hitler yìí?

Adolf Hitler Uunona jawe olubori labẹ asia ẹgbẹ Swapo to jẹ ẹgbẹ to wa lori oye níbẹ.

Oloselu naa to fi orukọ Adolf Uunona dije ko ida marundinlaadorin ninu ida ọgọrun ibo to waye loṣu to kọja ni Ompundja ilu kekere kan to wa ni Ariwa orileede naa.