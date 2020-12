Promise Akinlade: ọmọ ọdún mọ́kànlá tó ń fi ìlù dárà bíi àgbàlagbà sọ̀rọ̀ nípa tálẹ́ǹtì rẹ̀

Omọ ọdun mọkanla ni Promise Akinlade to n fi ilu da ara to wu u.

Ayantunde Aluyo Jesu ni ọga to tun kọ Promise ni iṣẹ ilu lilu sii to fi di aluluogo bayii.

O gba awọn obi nimọran lati ṣe atilẹyin to yẹ fun awọn ọmọ wọn to ba ni talẹnti to dara.