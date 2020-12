Aisha Buhari: Aya Ààrẹ Buhari ké sí àwọn aya gómìnà pé kí wọ́n lọ paná ìdàrúdàpọ̀ ágbègbè kóówá

Aya Aarẹ, ti olubadamọran agba fun Aarẹ lori ọrọ awọn obinrin, Hajo Sani, ṣoju fun sọ pe, Covid-19 ti da rogbodiyan silẹ kaakiri agbaye eyi to n ṣokunfa oriṣiriṣi ifẹhonuhan ati iwa ipa lawujọ, paapa si awọn obinrin.

Aisha Buhari ni awọn ọmọde atawọn obinrin ni atubọtan arun naa yoo pa lara ju nitori aini anfani si eto ẹkọ to yanranti ati eto ilera to peye.

Ninu atẹjade kan lati ọọfisi iyawo Aarẹ, o ni "ojuṣe wa ni gẹgẹ bi ẹni to wa lori ipo adari lati gbaruku ti awọn obinrin ati awọn ọdọ fun igbedide alaafia lawujọ."

Minisita fun ọrọ awọn obinrin, Dame Pauline Tallen, ti amugbalẹgbẹ rẹ, ọmọba Dame Pauline Tallen ṣoju fun sọ pe kii ṣe akoko yii lo yẹ ki awọn dakẹ nitori awọn ohun to n ṣẹlẹ kaakiri agbaye.

O ni ileeṣẹ to n ri si ọrọ awọn obinrin labẹ oun yoo ṣe gbogbo ohun to yẹ lati ri pe alaafia wa lawujọ, o si jẹ eyii to ṣe é gbe fun gbogbo eeyan.