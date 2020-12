Kò sí ẹnikẹ́ni tó kú níbi rògbòdìyàn tó wáyé lánàá - Deji ilu Akure

Akure shooting: Àlááfíà ti padà sí ìlú Akure, ẹnikẹ́ni kò kú - Deji ilu Akure

Irọlẹ ọjọ Aiku, ọjọ kẹfa, oṣu kejila, ọdun 2020 ni iroyin gbode kan pe yinbọn lu eeyan kan ni Ọja Ọba, eyii to wa ni ilu Akure.

Ṣaaju ni ileeṣẹ iroyin abẹle kan, ti sọ pe ija bẹ silẹ laarin awọn to n tẹle eegun ati awọn oniṣowo to jẹ ẹya Igbo lẹyin ti wọn ni oniṣowo kan gun ẹnikan to n tẹle eegun naa lọbẹ.