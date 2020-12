Ohun tó yẹ kí o mọ̀ nípa ìgbésẹ̀ tí Amẹ́ríkà fẹ́ gbé lórí Nàìjíríà nítorí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn

America blacklisted Nigeria: Amẹ́ríkà fi orukọ Nàìjíríà sínú ìwé 'mágùn' nítorí òmìnira ẹ̀sìn.

Atẹjade naa tọka si awọn orilẹede bii Naijiria, to ba Amẹrika dọrẹ, gẹgẹ bi orilẹede to n kọ awọn eeyan lominu labẹ ofin ati ṣe ẹsin to ba wuni lagbaye ti won gbe kalẹ lọdun 1998.