Omolola Arohunmolase Welder: Mo ti fí iṣẹ́ 'Welder' gbayì láwùjọ, tó mo fi tọ́ ọmọ yanjú

Koda, o mẹnuba irufẹ ifẹ ti oun ni lati maa ṣe iṣẹ to lagbara, to le to jẹ iṣẹ ti a mọ ọkunrin mọ ni eyi ti oun fi lọ ka sii nipamiṣẹ afi-irin-dara sii ni Institute of Technology.