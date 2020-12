Coronavirus: Bóo ṣe lè sọ iṣẹ́ láti ilé lásìkò "Coro” di ìgbádùn fún ara rẹ

Ijamba ti arun yii ti ṣe ko ṣee fẹnu sọ, pẹlu iwadii ti Royal Insitute of British Architects ṣe, ọpọlọpọ to n ṣiṣẹ lati ile ni o n fun awọn ni wahala pupọ. Torinaa, ki la le ṣe lati ni inu didun lasiko ṣiṣe iṣẹ lati ile?

Bakan naa, lo digi lati fi pese iansan imọlẹ sinu yara too wa koo si kun yara naa ni ọda funfun tabi awọ ina ki imọlẹ le pọ.

O lee mu yara ile alaja loke bo ba ṣeeṣe, wọn maa n ni itansan oorun to pọ gẹgẹ bii yara ti orule rẹ ba ga.

Dokita Rebecca Dewey ti fasiti Nottingham to jẹ onimọ nipa bi ọpọlọ ṣe n gbọ ohun ni ọpọlọ rẹ maa fi gbogbo igba wa bo ṣe lee da ariwo mọ eyi si maa n ṣe idiwọ lasiko iṣẹ.

Awọn ariwo kan wa to maa n mu aarẹ ba ọpọlọ, apa ibi kan ninu ọpọlọ ni yoo mu u.

Eyi ti yoo si tan de inu ẹjẹ ni yoo ba fa ẹjẹ riru. Gbogbo eyi da lori itumọ ti o ba fun ariwo to n gbọ.

Lilo ẹrọ abanigbọrọ ori foonu lee ṣeranwọ nigbamii too ba si fẹ da kun iranwọ yii. aga onifoomu dẹmu dẹmu, rọọgi kiki ati aṣoọ ferese to nipọn ni gbogbo ohun ti yoo ṣiṣẹ yẹn lati gba ariwo sara.

O ni lati ro nkan too nilo gangan.

Ṣiṣe ere idaraya loorekoore maa n ran awọn to n ṣiṣẹ nile lọwọ.

Boo ba ko nkan ọgbin bii ewe atawọn aworan tabi nkan ti Ọlọrun da wọ inu ile rẹ too ti n ṣiṣẹ, o lee ko ipa gidi.

"Awọn to n ṣiṣẹ lati ile ti inu wọn o dun ni lati ronu jinlẹ daadaa pe ibo lo ku si ti wọn fi n ṣaaro ọfiisi.

Ọpọlọpọ nkan to maa n ṣẹlẹ lọfiisi lo ti poora lasiko isede. Ati ri ọrẹ, ojulumọ gan nira lasiko yii ṣugbọn dokita dabaa wiwa eeyan mii too le ba ṣe ere idaraya yoo wulo tori "eeyan ẹlẹran ni wa ti wiwo ẹrọ kọmputa ṣaa tabi Zoom ko to fun ni layọ".