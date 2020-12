Ghana elections 2020: NDC ní òun yóò kéde ìgbésẹ̀ tó kàn láìpẹ́

Ẹgbẹ oselu alatako naa faake kọri lati faramọ pe aarẹ to wa lori oye, Nana Akufo Ado lo jawe olubori ninu ibo naa, eyi to ni o kun fun magomago ati ọpọ aisedeede.

Ẹgbẹ oselu National Democratic Congress NDC naa ni laipẹ ni oun yoo kede igbesẹ to kan lori ọrọ yii.

Aarẹ Nana Akufo Addo lo ni ida ibo mọkanleladọọta o le diẹ ninu ọgọrun, ninu ibo aarẹ to waye lorilẹede Ghana lọjọ Aje, ti alatako rẹ si ni ida ibo mẹtadinlaadọta ati diẹ ninu ọgọrun.

Nigba to n sọrọ akọsọ lẹyin to wọle fun saa keji naa, Aarẹ Nana Akufo Addo beere fun irẹpọ laarin awọn ọmọ orilẹede naa, to si tun jẹjẹ lati mu agbega ba igbe aye wọn.