Habits that damage brain: Wo àwọn ìṣesí ojoojúmọ́ mẹ́wàá tó le ṣàkóbá fún ọpọlọ rẹ

Ọpọlọ eniyan ṣe pataki pupọ ninu ẹyà ara eniyan ni eyi to jẹ pe ti o ba ni iyọnu kankan, yoo fa wahala nla fun irufẹ eeyan bẹẹ.

Ìdí ree ti a fi gbọdọ kiyesara nipa awọn ìṣesí to lè ṣakoba fún ọpọlọ wa. Asiko ti to ki gbogbo eeyan kiyesi i awọn ihuwasi to le ṣakoba fun ọpọlọ wa.