Yoruba Nollywood: Jide Kosoko ní Mr Latin ò lè dá a ṣe gẹ́gẹ́ bí ààrẹ TAMPAN

Gbajugbaja oṣere fiimu Yoruba Jide Kosoko ti ni oun wa lara awọn to jẹ igi lẹyin ọgba fun aarẹ ẹgbẹ TAMPAN, Bolaji Amusan ti gbogbo eeyan mọ si Mr Latin.

Eyi waye nibi ipade apero ẹgbẹ awọn oṣere Yoruba to n jẹ TAMPAN ni ilu Ibadan olu ilu ipinlẹ Oyo.

Gbajugbaja oṣere tiata, Bolaji Amusan fi hann wa bo se láyà to lori ètò ṣé o láyà.

Ṣe ni gbogbo awọn to wa nibẹ wo o latẹwọ ti agba oṣere mii, Adebayo Salami ti ọpọ mọ si Ọga Bello sọrọ pe yoo sọ itumọ orin to kọ toripe ko ye oun to.