Sikiru Ayinde Barrister, Barry wonder gbajúmọ̀ olórin Fuji tó ṣiṣẹ́ sọ́jà, tẹ̀wé-tẹ̀wé àti akọ̀wé iléèṣẹ́

Nigba to pada de lati oju ogun, wọn gbe e lọ si olu ileeṣẹ ologun to n ṣe ifimufinlẹ, ni Apapa nilu Eko, ko to o tun lọ si Army Resettlement Centre ni Oshodi.

Irianajo rẹ gẹgẹ bi olorin Fuji

O pada gbe awọn rẹkọọdu mii jade labẹ ileeṣẹ African Songs Ltd, ko to o da ileeṣẹ ti ẹ, Silky-Oluyole Records, silẹ.

Aworan yii ṣafihan Ayinde Barrister nibi ayẹyẹ to ti gba ade gẹgẹ bi olorin Fuji to dara julọ lọdun 1977. Ẹni ọdun mọkandinlọgbọn ni lasiko naa.

Ọpọlọpọ ami idanilọla ni Ayinde Barrister gba fun iṣẹ orin kikọ. Lara wọn ni idanilọla pẹlu Member of the Order of the Federal Republic (MFR), ti Aarẹ Olusegun Obasanjo fun lọdun 2006.